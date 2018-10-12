Экс-мэр Владивостока запостил в Instagram прощальную речь
Глава Владивостока Виталий Веркеенко в свой последний рабочий день попрощался с должностью в соцсетях.
Прощальный пост в инстаграме и на фейсбуке он опубликовал в четверг вечером. Трогательный текст мэр ( теперь уже с приставкой экс-) сопроводил фотографией пустого кабинета с портретом президента Владимира Путина на стене и синей кружкой на столе. Он выразил уверенность, чо совсем скоро город сможет зажить полной жизнью. Очевидно, что теперь уже без него на должности градоначальника.
Свой последний рабочий вечер Веркенко, к слову посвятил озеленению сквера Суханова. Под конец рабочего дня он посадил аллею рододендрона, о чем также сообщил горожанам в своих соцсетях.
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