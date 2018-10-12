2018-10-12T03:14:10+03:00
Общество

Экс-мэр Владивостока запостил в Instagram прощальную речь

Трогательный текст он сопроводил фотографией пустого кабинета
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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Глава Владивостока Виталий Веркеенко в свой последний рабочий день попрощался с должностью в соцсетях.

Прощальный пост в инстаграме и на фейсбуке он опубликовал в четверг вечером. Трогательный текст мэр ( теперь уже с приставкой экс-) сопроводил фотографией пустого кабинета с портретом президента Владимира Путина на стене и синей кружкой на столе. Он выразил уверенность, чо совсем скоро город сможет зажить полной жизнью. Очевидно, что теперь уже без него на должности градоначальника.

verkeenkoverkeenko
Здравствуй, мой Владивосток! Уважаемые жители, коллеги, друзья, все кто помогал или справедливо критиковал - такой разный, но любимый Город! Сегодня завершаются мои полномочия Главы города Владивостока. Ухожу по своему решению с должности Главы, но не оставляю мой родной край и наш Владивосток! Для меня было честью работать на благо жителей нашего города и положить начало необходимым изменениям. Уверен, что время наступит, когда Владивосток сможет зажить полной жизнью! От города Надежд к Городу Мечты! Твой Веркеенко, Владивосток
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Свой последний рабочий вечер Веркенко, к слову посвятил озеленению сквера Суханова. Под конец рабочего дня он посадил аллею рододендрона, о чем также сообщил горожанам в своих соцсетях.

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