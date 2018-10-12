Треску «с душком» сожгли во Владивостоке
Просрочку почти год хранили на рыбокомбинате
Фото: http://fish.on-tec.ru/fish/treska/treska-file-bez-shkury-7-kg-fasovannaya/
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100 кило просроченной трески обнаружил Россельхознадзор на одном их рыбокомбинатов Владивостока.
Рыбка «с душком» нашлась во время внеплановой прокурорской проверки в этом сентябре. Мороженое филе без кожи и кости изготовили в августе 2017-го. Его всё хранили рядышком с качественным товаром, несмотяр на то, что употреблять в пищу этот продукт можно в течение 10 месяцев.
Просрочку изъяли и уже уничтожили. Производителю грозит штраф за нарушение хранения и реализации продуктов животноводства.