2018-10-12T06:37:08+03:00
Общество

Приморских инвалидов «пичкали» творогом из сухого молока

Проверка прошла в рамках федеральной программы «За честные продукты»
Софья КУЧИНА
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Фото:http://ysia.ru/Фото:http://ysia.ru/
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Руководитель Федерального проекта «За честные продукты» обратился в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморья с жалобой на поставщиков продуктов в социальные организации края. С его слов, молочку туда поставляют некачественную, а бюджетные организации закрывают на это глаза и продолжают заключать «подозрительные контракты.

Подобные письма он направил в департамент лицензирования и торговли, а также образования и торговли. У чиновников он просил проверить качество и безопасность поставляемых продуктов.

Прямо сейчас всё ещё идут проверки и поступают первые результаты исследований. Оказалось. Что в один из домов престарелых и инвалидов поставляли фальсификат. Его признаки обнаружили в «Голландском» сыре от ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», (Алтайский край), ультрапастеризованном молоке «Млада»(Красноярский край), сливочном несолёном масле от «Елунинский пищевой комбинат» (Алтайский край), сметане и твороге ООО «Дальпродукт», (Новосибирская область).

В продукции выявили жиры растительного происхождения (которых просто не может содержаться в молочных продуктах). Кроме того, во всех образцах специалисты обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу. В твороге и сметане и вовсе нашли сухое молоко. Как пояснили в ведомстве, производители скорее всего вводили в состав растительные жиры, чтобы сэкономить..

Информацию уже передали в центральный аппарат Россельхознадзора и в сам дом престарелых, чтобы предотвратить дальнейшую закупку некачественных продуктов.

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