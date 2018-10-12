2018-10-12T07:06:55+03:00
Общество

Приморские медики пять часов спасали жизнь пострадавшего в ДТП

Водитель Тойота Карина сбил ночью на мокрой дороге пешехода
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба УМВД ПриморьяФото: пресс-служба УМВД Приморья
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Страшное ДТП произошло на 654 километре трассы А-370 Хабаровск-Владивосток. 46-летний водитель Тойота Карина сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Когда на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, то обнаружили, что сбитый получил крайне тяжёлые травмы. По дороге в реанимацию он впал в кому. В горбольнице медики старались сделать всё возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако спустя 5 часов мужчина покинул этот мир.

Полиция установила, что авария случилась ночью, когда шёл дождь. Этот участок трассы, однако, был освещён. Водительский стаж владельца Карины 11 лет, он был совершенно трезв. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Процессуальное решение примут по результатам проверок.

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