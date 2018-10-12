2018-10-12T08:36:46+03:00
Общество

На юге Приморья дорожники без устали латают ямы на трассах

В этом году необходимо восстановить 105 километров дорог
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Популярные трассы на юге Приморья продолжает чинить Примавтодор. В пригороде Владивостока, а также в Хасанском и Шкотовском районах сейчас идут работы.

Экскаваторы, фрезы, асфальтоукладчики, самосвалы, катки и тракторы-щётки не оставляют свой пост ни на минуту. Как рассказали в организации, на трассе Шкотово-Партизанск трудятся две бригады – они убирают ямы и вспучивания. На подъезде к Артёму, возле Кневичей уложили 600 тонн асфальта. Ещё 150 тонн готовятся засыпать в ямы на Угольной. «Добивают» также и 81-83 километры трассы Раздольное-Хасан.

Ямочный ремонт в этом году – особая статья расходов в краевой администрации. До конца года запланировано восстановить покрытие на 31 дороге, протяжённостью 105 километров.

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