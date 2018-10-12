2018-10-12T09:54:32+03:00
Общество

Почта России начнет доставлять товары IKEA

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

11 октября в рамках конференции «Е-коммерсъ 2018» Почта России и шведская розничная сеть товаров для дома ИКЕА подписали меморандум о намерениях в области доставки товаров по территории России. Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Николай Подгузов и генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

В настоящее время стороны ведут переговоры относительно условий и параметров будущего сотрудничества, запуск которого запланирован на 2019 год. Номенклатура и объем товарных категорий IKEA, доставляемых Почтой России, а также сроки доставки будут детализированы позднее.

«Продукция ИКЕА пользуется большой популярностью во всем мире, в том числе и в России. Уверен, сотрудничество в области доставки заказанных онлайн товаров ИКЕА повысит их доступность для жителей нашей страны и позволит увеличить обороты внутрироссийской цифровой коммерции. Учитывая крупнейшую в России маршрутную сеть, которой обладает Почта России, а также недавний запуск масштабного проекта по строительству 38 логистических центров по всей стране, мы видим у нашего партнерства большие перспективы», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Сотрудничество с Почтой России – важный шаг для нашей компании на пути к созданию эффективной системы многоканальных продаж. Широкая сеть, которой располагает федеральный оператор, обеспечит доступность нашего предложения для всех жителей России», - сказал генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамвай №6 в воскресенье не выйдет на маршрут
Больше 170 кило трепанга обнаружили пограничники в нелегальном цехе на Русском
На юге Приморья дорожники без устали латают ямы на трассах
Приморские медики пять часов спасали жизнь пострадавшего в ДТП
Приморских инвалидов «пичкали» творогом из сухого молока
Треску «с душком» сожгли во Владивостоке
Экс-мэр Владивостока запостил в Instagram прощальную речь
Руководители "Адмирала" ответят за долги перед хоккеистами
Утреннее солнце во Владивостоке скоро сменит облачность
Приморец убил пассажирку в ДТП и посадил её за руль
В Приморье трое детей разбили лбы в ДТП: наказали и таксиста, и родителей
Ежегодные наводнения и нехватка жилья: Кожемяко рассказал Медведеву о бедах Приморья
Дальневосточники разбили копилки ради Чемпионата мира по футболу
Приморцев не дадут кормить тухлятиной и соломой
Врио губернатора Приморья: Владивосток - столица и Дальнего Востока, и Сибири
Молодильные десерты изобрели во Владивостоке
Детсадам и школам Владивостока раздали по миллиону
«Верни людям деньги»: вандалы атаковали здание банка «АТБ» в Уссурийске
Армейские кашевары учатся готовить для Приморья
Ученые Приморья открывают зимнюю слежку за леопардами
Владивостокцев приглашают на День подписчика
Проезд по центральной дороге ограничат во Владивостоке на месяц
Шинный делец из Приморья "попал" на 6 миллионов рублей
Осыпающуюся видовую до конца года укрепят во Владивостоке
Следователь из Приморья утаила квартиру в Москве и лишилась миллионов
Систему учительских зарплат в Приморье снова перелопатят
Наркокурьер с 10 кило "синтетики" помог взять банду на Дальнем Востоке