Почта России начнет доставлять товары IKEA

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-12T09:54:32+03:00

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11 октября в рамках конференции «Е-коммерсъ 2018» Почта России и шведская розничная сеть товаров для дома ИКЕА подписали меморандум о намерениях в области доставки товаров по территории России. Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Николай Подгузов и генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

В настоящее время стороны ведут переговоры относительно условий и параметров будущего сотрудничества, запуск которого запланирован на 2019 год. Номенклатура и объем товарных категорий IKEA, доставляемых Почтой России, а также сроки доставки будут детализированы позднее.

«Продукция ИКЕА пользуется большой популярностью во всем мире, в том числе и в России. Уверен, сотрудничество в области доставки заказанных онлайн товаров ИКЕА повысит их доступность для жителей нашей страны и позволит увеличить обороты внутрироссийской цифровой коммерции. Учитывая крупнейшую в России маршрутную сеть, которой обладает Почта России, а также недавний запуск масштабного проекта по строительству 38 логистических центров по всей стране, мы видим у нашего партнерства большие перспективы», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Сотрудничество с Почтой России – важный шаг для нашей компании на пути к созданию эффективной системы многоканальных продаж. Широкая сеть, которой располагает федеральный оператор, обеспечит доступность нашего предложения для всех жителей России», - сказал генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.