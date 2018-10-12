Больше 170 кило трепанга обнаружили пограничники в нелегальном цехе на Русском

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-12T09:55:25+03:00

Там его варили, морозили и потрошили

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Во время оперативно-профилактической операции «Путина – 2018» пограничники и полицейские обнаружили варочный цех, где в антисанитарных условиях четверо мужчин перерабатывали трепанг. В цехе находились чаны, ёмкости для хранения трепанга и морозильный ларь.

Cотрудники правопорядка изъяли у браконьеров 1038 особей живого трепанга – находка вытянула на 56.5 килограммов, их вернули в море. Так же там находилось ещё 60 кило мороженого «морского огурца», больше 37 варёного и 20 килограммов потрошёного. «Готовую» продукцию у нарушителей закона забрали.

49-летний «варщик», как выяснилось, причинил природе ущерб на 1,2 миллионов рублей. Его ждёт наказание по административному делу. Проводится проверка, по её результатам примут решение в соответствии с дейстующим законодательством.

«КП» напоминает, в РФ трепанг занесён в Красную книгу, его добычна запрещена на территории Дальнего Востока.