Подросток из Владивостока устроил GTA-разборки на городских дорогах

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-12T11:18:20+03:00

Несовершеннолетний удирал от полиции на чужом авто и ему прострелили колесо

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Этой ночью инспекторы ДПС попытались остановить Тойоту Марк- II, но водитель вместо того, чтобы остановиться на запрещающий сигнал, увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследовать автомобиль, но нарушитель не сдавался: не останавливаясь на «красный» и неоднократные требования копов, тот давил «тапочку» в пол.

Только в районе дороги, ведущей на Кневичи страж правопорядка сделал предупредительный выстрел и когда его очередную просьбу остановиться гонщик проигнорировал, выстрелил в заднее колесо.

Когда «шумахера» задержали, оказалось, что ему едва исполнилось 17 лет, документов на машину, водительского удостоверения и паспорта у него при себе не было.

Теперь его родителям грозят штрафы за нарушения закона. Информацию о происшествии направили в комиссию по делам несовершеннолетних.