Приморью дают полмиллиарда на больницы

СЕГОДНЯ 02:31 2018-10-13T02:31:31+03:00

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Приморье получит из Москвы полмиллиарда рублей на приобретение медоборудования. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Кожемяко отметил, что в Приморье жители сталкиваются с нехваткой врачей, диагностического оборудования, порой вынуждены ехать за десятки километров, чтобы попасть на прием к нужному специалисту.

По словам главы региона, надо привлекать молодые кадры в районы, однако льготы для них отсутствуют. А оборудование зачастую отработало уже более 30 лет. Выпускники, работая на такой технике, боятся потерять квалификацию. Похожая ситуация сложилась и в сфере образования. Вместе с тем, в бюджете региона просто нет денег.

«Все это вызывает недоверие людей, раздраженность и в целом не очень хорошо сказывается на отношении населения к социальной политике, а она является главной в жизни человека», — подчеркнул Олег Кожемяко.

По его словам, краю нужна новая социальная политика и «вливания» в эту сферу.

Уже достигнута договоренность о направлении краю 500 миллионов рублей на закупку оборудования. Флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, микроскопы и другие приборы поступят в 21 муниципалитет. Заявка уже направлена в министерство по развитию Дальнего Востока.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в планах властей — введение «подъемных» для молодых врачей и учителей, субсидирование услуг жилищно-коммунального хозяйства для специалистов, которые не проживают в сельской местности и не пользуются льготами, обновление зданий медицинских и образовательных учреждений. Также предполагается принятие мер поддержки для людей пожилого возраста, многодетных семей и других категорий.