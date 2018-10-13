Безногий помощник поможет главе Приморья разобраться с инвалидами

СЕГОДНЯ 02:46 2018-10-13T02:46:32+03:00

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с инвалидами и общественниками. На встрече обсуждали создание доступной среды и повышение транспортной доступности.

«Лежачим больным иногда приходится посещать врачебные комиссии, чтобы получить направление в медучреждения. Это крайне неудобно, много жалоб», — сообщили приморцы.

Олег Кожемяко поручил вице-губернатору Павлу Серебрякову рассмотреть возможность посещения специалистами таких больных на дому.

«Нужно создать все условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. Это, в том числе, и создание пунктов проката инвентаря по доступным ценам, установка пандусов и подъемников, предоставление возможностей проезда до места лечения и обратно», — подчеркнул он.

Обсудили также создание новых мер поддержки инвалидов. По словам Кожемяко, особенное внимание нужно уделить строительству реабилитационных центров.

«Такие центры строить необходимо, так как это востребовано. Нужны неонатальная реабилитация и восстановление после сердечно-сосудистых заболеваний. Будем рассматривать варианты в этой области с учетом ваших предложений», — отметил он.

Олег Кожемяко отметил, что опыт работы по разработке мер поддержки инвалидов у него уже есть.

«Я знаю, какие нужно принимать законы и льготы. Один из моих помощников — без ноги, он 10 лет находится на лечении. Через него у меня прямая связь с обществами инвалидов. На Сахалине мы разработали несколько мер поддержки, в том числе, выплаты за жилье семьям с детьми-инвалидами, компенсацию за проезд и проживание до мест реабилитации для семей с детьми-инвалидами до 100 тысяч рублей. Аналогичные меры поддержки нужно разработать и в Приморье», — сообщил он, добавив, что даст соответствующие поручения краевому департаменту труда и социального развития.