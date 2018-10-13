Дорогу под Золотым мостом наконец приводят в порядок

СЕГОДНЯ 03:19 2018-10-13T03:19:45+03:00

Параллельно с восстановлением участка благоустроят Пушкинский сквер, который вошел в список объектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Работы по восстановлению дороги от улицы Пушкинской до Светланской в районе опоры Золотого моста начались во Владивостоке.

Подрядчики проведут комплекс земляных работ, устройство дорожного основания, а затем асфальтирование. Будет восстановлен тротуар и благоустройство. Работы идут за счет дорожного фонда и городского бюджета. Подрядчик определен по итогам аукциона, им стало ООО «ФедералСтрой».

Напомним, этот участок дороги оказался разрушенным во время строительства Золотого моста. К сожалению, после сдачи объекта в эксплуатацию территория несколько лет оставалась неблагоустроенной. И вот теперь дорога будет полностью восстановлена.

Параллельно с восстановлением участка благоустроят Пушкинский сквер, который вошел в список объектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что эта работа также будет завершена до конца года.