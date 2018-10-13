2018-10-13T03:56:29+03:00
Происшествия

Приморского депутата и его помощника осудили во Владивостоке

Мужчин взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор
Игорь СОРОКИН
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Суд во Владивостоке признал виновными в мошенничестве депутата Законодательного собрания Приморья Руслана Маноконова и его помощника и приговорил их к реальным срокам лишения свободы.

Фрунзенский районный суд признал граждан виновными по статье УК РФ «мошенничество при получении выплат» и приговорил Маноконова к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, его помощника Евгения Терлового — к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.

Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Суд установил, что на основании недостоверных сведений о том, что депутат якобы арендует квартиру во Владивостоке у своего помощника из бюджета края в качестве компенсации было перечислено более миллиона рублей.

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