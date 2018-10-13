2018-10-13T04:27:03+03:00
Общество

Коммунисты Приморья выберут кандидата в губернаторы партийно

Конференция пройдет через две недели, но в кандидатуре мало кто сомневается
Игорь СОРОКИН
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Андрей Ищенко на народном сходе у администрации ПриморьяАндрей Ищенко на народном сходе у администрации ПриморьяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Конференция приморского отделения КПРФ, где определят кандидата на выборы губернатора, пройдет 27 октября. Об этом рассказал «красный губернатор» Андрей Ищенко, уже участвовавший в первом и втором туре.

«27 октября пройдет конференция краевого отделения КПРФ. Уверен, делегаты меня поддержат, начнем процедуру фильтра, выдвижения, участия в выборах, которые, предположительно, пройдут 16 декабря», — сообщил Ищенко. Также он заявил, что его команда усилит контроль за кампанией.

«Уже серьезнее отнесемся к контролю выборов, еще более серьезно, не дадим ничего фальсифицировать», — сказал Ищенко после заседания суда, на котором был отклонен его иск об отмене результатов выборов губернатора края 16 сентября.

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