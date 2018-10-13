Коммунисты Приморья выберут кандидата в губернаторы партийно
Конференция приморского отделения КПРФ, где определят кандидата на выборы губернатора, пройдет 27 октября. Об этом рассказал «красный губернатор» Андрей Ищенко, уже участвовавший в первом и втором туре.
«27 октября пройдет конференция краевого отделения КПРФ. Уверен, делегаты меня поддержат, начнем процедуру фильтра, выдвижения, участия в выборах, которые, предположительно, пройдут 16 декабря», — сообщил Ищенко. Также он заявил, что его команда усилит контроль за кампанией.
«Уже серьезнее отнесемся к контролю выборов, еще более серьезно, не дадим ничего фальсифицировать», — сказал Ищенко после заседания суда, на котором был отклонен его иск об отмене результатов выборов губернатора края 16 сентября.