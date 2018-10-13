2018-10-13T05:12:37+03:00
Общество

Глава Приморья пообещал разобраться с перевозками на острова

Катамаран "Санкт-Петербург" построили еще к 2012 году, но так и не выкупили
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Катамаран «Санкт-Петербург», собранный в Приморье к саммиту АТЭС 2012 года, используют для перевозки пассажиров на острова или в отдаленные поселки. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко.

Начальник бюро сварочных работ «Восточной верфи» Екатерина Тишкова спросила Олега Кожемяко, поможет ли администрация края в поиске заказчиков на строительство гражданских судов для верфи. Олег Кожемяко обозначил, что первоочередной задачей станет помощь в поиске покупателя для катамарана «Санкт-Петербург», который «Восточная верфь» собрала к саммиту АТЭС, но краевые власти не выкупили судно. Оно до сих пор стоит на территории предприятия, полностью готовое к работе.

«Мы займется этим вопросом. Если власть брала на себя гарантии по заказу, она должна эти гарантии выполнить. Сейчас посмотрим, через какие формы собственности можно этот катамаран приобрести — через лизинг или другие механизмы. Рассмотрим возможность использовать его для морского сообщения с островами и отдаленными поселками в Приморье», — подчеркнул Олег Кожемяко.

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