Через Владивосток стали летать вдвое чаще

СЕГОДНЯ 05:27 2018-10-13T05:27:37+03:00

На международных направлениях пассажиропоток вырос на 69 % и составил более 117 тысяч человек

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С января по сентябрь Международный аэропорт Владивосток обслужил почти 2 миллиона пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 1,1 миллиона человек (+5%), а на международных линиях - почти 865 тысяч пассажиров (+50%).

Так, количество обслуженных пассажиров в первый осенний месяц составило более 278 тысяч человек, что превышает показатель предыдущего года на 26 %. На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 6 % и составил около 161 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Новосибирск.

Также в сентябре аэропорт Владивосток выполнил программу обслуживания участников IV Восточного экономического форума. На период проведения мероприятия пассажиропоток составил почти 47 тыс. человек – на 28 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На международных направлениях пассажиропоток вырос на 69 % и составил более 117 тысяч человек. Стремительный рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен активным развитием рейсов из Владивостока в Республику Корея – пассажиропоток на южнокорейских направлениях в сентябре увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. На китайском направлении и на рейсах в города Юго-Восточной Азии также отмечен рост на 33 % и 25 % соответственно.