Мотоциклиста из Владивостока судят за сбитого насмерть пешехода
Уголовное дело направлено в Советский суд Владивостока
фото из архива
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Прокуратура Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против 29-летнего мужчины, обвиняемого в пьяном наезде на человека.
По версии следствия, ДТП произошло вечером в июле в посёлке Трудовое. Фигурант, будучи пьяным, управляя мотоциклом «Kawasaki KLR 250», при движении со стороны ул. Лермонтова в направлении ул. Беговая, сбил пешехода.
В результате потерпевший умер в автомобиле скорой помощи. Уголовное дело направлено в Советский суд Владивостока.