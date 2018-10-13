2018-10-13T08:19:49+03:00
Происшествия

Мотоциклиста из Владивостока судят за сбитого насмерть пешехода

Уголовное дело направлено в Советский суд Владивостока
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Прокуратура Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против 29-летнего мужчины, обвиняемого в пьяном наезде на человека.

По версии следствия, ДТП произошло вечером в июле в посёлке Трудовое. Фигурант, будучи пьяным, управляя мотоциклом «Kawasaki KLR 250», при движении со стороны ул. Лермонтова в направлении ул. Беговая, сбил пешехода.

В результате потерпевший умер в автомобиле скорой помощи. Уголовное дело направлено в Советский суд Владивостока.

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