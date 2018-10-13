Любишь медок - люби и холодок: проблемы пчеловодов обсудили во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-13T09:11:40+03:00

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Обращения к председателю Госдумы и главе Приморья подготовят депутаты Законодательного Собрания по итогам обсуждения ситуации, которая сложилась сегодня в пчеловодческой отрасли края.

Проблемы пчеловодства стали основным вопросом повестки заседания комитета по продовольственной политике и природопользованию. В том, как обстоят дела в отрасли и как вернуть Приморью звание основного производителя меда в стране, с депутатами разбирались представители профильного департамента краевой администрации, государственной ветеринарной инспекции, общественной организации «Союз пчеловодов Приморского края» и пчеловодческих хозяйств.

«Не секрет, что ситуация в пчеловодстве сегодня нестабильная, а в некоторых вопросах и вовсе тревожная. Трудности, с которыми сталкиваются производители, касаются самых разных аспектов их работы: от формирования участков для размещения пасек до реализации продукции. Поэтому по итогам нашего разговора хотелось бы четко понимать, какие перспективы есть у отрасли и что необходимо сделать в первую очередь для ее возрождения», — задал тон обсуждению председатель комитета Евгений Зотов.

По статистике, производство меда в Приморье в последние пять лет сохраняется на уровне от 4 до 5 тысяч тонн в год. Большая его часть, до 85 процентов, собирается с липы, а основное производство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, где содержится более 90 процентов пчелосемей. При этом имеющихся объемов меда достаточно, чтобы полностью обеспечивать потребность населения края, а также удовлетворять спрос со стороны экспортеров из стран Восточной Азии.

Например, в прошлом году приморские пчеловоды поставили на экспорт, в основном в КНР, 61 партию меда общим весом 438,8 тонны, а двумя годами ранее, когда наблюдался всплеск интереса к приморскому меду у иностранных покупателей, — 1925,6 тонны. В то же время было отмечено, что при увеличении спроса на продукцию приморских пчеловодов объемы производства меда в крае можно нарастить в несколько раз. Однако для достижения таких результатов необходимо решить целый ряд существующих в отрасли проблем. Одним из первых шагов на пути к возрождению пчеловодства в крае, по мнению участников дискуссии, должна стать консолидация производителей и переработчиков меда. Поскольку это позволит координировать деятельность пчеловодов, в том числе по таким важным направлениям как повышение качества продукции, которое сегодня зачастую хромает, и организация ее сбыта. Также совместными усилиями легче добиваться создания благоприятных для развития пчеловодства условий.

Работа по объединению отрасли ведется в Приморье с 2015 года, когда был создан Союз пчеловодов Приморского края. Но на данный момент, по информации председателя общественной организации Рамиля Еникеева, ее членами являются всего около 700 пасечников из восьми муниципальных образований, в то время как производством сладкого продукта в Приморье занимаются почти 8000 человек.

«В частности, через краевой союз пчеловодов мы призываем производителей меда объединяться в кооперативы, с помощью которых рассчитываем повысить экспортный потенциал приморского пчеловодства, — назвал одно из преимуществ консолидации отрасли директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц. — Ведь подготовить идентичную по качеству экспортную партию и полностью пройти сертификацию, необходимую для вывоза меда за рубеж, каждому отдельному пчеловоду вряд ли под силу».

Несмотря на большой интерес к приморскому меду у зарубежных покупателей, именно его нестабильное качество сдерживает сегодня экспортные возможности отрасли. Пути решения этой проблемы специалисты видят в восстановлении промышленного пчеловодства, грантовой поддержке крупных личных подсобных хозяйств и кооперации в области производства и переработки меда. Причем работа в этом направлении в крае уже ведется: на данный момент господдержкой смогли воспользоваться сельскохозяйственный потребительский кооператив «В истоках Уссури» из Яковлевского района, а также три крестьянских (фермерских) хозяйства в Артемовском городском округе, Хасанском и Шкотовском муниципальных районах. Поэтому главное, что сейчас необходимо сделать для поднятия экспортного потенциала пчеловодства, — это решить вопрос с созданием в крае лаборатории, которая сможет проводить испытания продукции на требования иностранным стандартам. Вместе с тем наибольшей бедой приморского пчеловодства участники заседания назвали уничтожение липы, являющейся основным медоносом. С 2007 года, когда в действие был введен новый Лесной кодекс РФ, липа потеряла охранный статус и нещадно вырубается лесопромышленниками.

Как отмечают пчеловоды, такая ситуация уже в самое ближайшее время может привести к исчезновению липового меда, которым так славится Приморье. Однако многочисленные обращения с просьбой ввести запрет на рубку ценного медоноса, направленные Законодательным Собранием края и губернаторами дальневосточных регионов в федеральные органы государственной власти, не принесли должного результата.

«Для того, чтобы срубить дерево, нужны минуты, а на восстановление липников потребуется десятилетия. Ведь липа начинает цвести через 20 лет после посадки, а ее основной продуктивный возраст наступает в 70-80 лет. Поэтому если мы хотим, чтобы в нашем крае был мед, нужно продолжать борьбу за запрещение рубок липы», — подчеркнул в ходе дискуссии заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой.

Хотя бы отчасти снять остроту вопроса с вырубкой медоноса, по мнению пчеловодов, может увеличение площади «зон покоя», выделенных в лесном плане края распоряжением губернатора в местах осуществления пчеловодческой деятельности. Еще один путь решения проблемы — продление для производителей меда сроков аренды лесных участков до 25-49 лет. В настоящее время получить в пользование территорию под нужды пчеловодства можно только на пять лет. И чтобы изменить эту ситуацию, приморским законодателям необходимо выступать в законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в Земельный кодекс РФ.

«Сегодня мы говорили о том, что к качеству нашего меда возникает достаточно много вопросов. Но силой заставить пчеловода работать по правилам не возможно. Ему это должно быть выгодно. И увеличение сроков аренды как раз будет способствовать повышению ответственности в отрасли. Ведь если земля под пасеку будет даваться производителю в пользование не на пять лет, а на более длительный период, то, конечно же, он будет стараться держать на высоте марку своего меда», — поддержал инициативу пчеловодов заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев. По итогам заседания депутаты комитета решили подготовить ряд обращений в адрес Госдумы, федеральных органов власти и главы региона, в которых найдут отражение озвученные пчеловодами проблемы: от создания краевой лаборатории, аккредитованной на проведение испытаний меда, до запрета рубок липы. Кроме того, парламентарии заострили внимание общественной организации производителей меда на необходимости создания бренда «Приморский мед».