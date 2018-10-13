2018-10-13T09:58:48+03:00
Происшествия

Чуркинский торговый центр наказали за опасность для людей

Прокуратура Первомайского района приняла комплекс мер
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке после вмешательства прокуратуры устранены нарушения требований пожарной безопасности в торговом центра в Первомайском районе.

Ранее сообщалось о проведении органами прокуратуры совместно со специалистами регионального управления МЧС проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей, в том числе в торговых центрах, расположенных во Владивостоке.

Из-за нарушений в магазине, занимающем большую часть второго этажа торгового центра «Первомай» по ул. Калинина, прокуратура Первомайского района приняла комплекс мер.

Так, внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в отношении юридического лица и сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Учитывая, что установленные проверяющими нарушения не были устранены, прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении на ответчика обязанности принять меры по приведению помещений магазина в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно исполнил требования прокурора, в том числе оборудовав дверь приспособлением для самозакрывания, а складское помещение торгового зала магазина перегородками в соответствии с установленными требованиями.

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