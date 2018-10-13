2018-10-13T11:42:09+03:00
Общество

Приморье начали спасать от будущих наводнений

Сейчас Уссурийск должен сосредоточиться на завершении разработки проектно-сметной документации строительства новой дамбы
Игорь СОРОКИН
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Территорию на Солдатском озере, где построят дамбу, посетил Олег Кожемяко.

Как доложил глава Уссурийска Евгений Корж, на предотвращение наводнений городу требуется 20 миллионов рублей. Олег Кожемяко отметил, что эти деньги краевой бюджет направит в ближайшее время.

Сейчас Уссурийск должен сосредоточиться на завершении разработки проектно-сметной документации строительства новой дамбы — такую задачу поставил Кожемяко.

«Дмитрию Медведеву о ситуации в Уссурийске сообщил. Он принял решение направить Приморью 3,7 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. В Уссурийске специалисты должны провести работы в ближайшее время, чтобы максимально оперативно, после прохождения экспертизы, мы приступили к строительству», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Новая дамба проектируется таким образом, чтобы защитить от подтопления сам Уссурийск и все села городского округа.

«Основную часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. От города потребуется небольшое участие в софинансировании при разработке документации», — обозначил врио губернатора, добавив, что вопрос с инженерной защитой от наводнений в ближайшие годы будет решаться не только в Уссурийске, но и на других территориях края, которые регулярно подтапливает. В первую очередь, это Михайловский и Октябрьский районы.

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