2018-10-14T02:29:44+03:00
Общество

Золотая осень: температура воздуха в Приморье держится на отметке +20

Прогноз погоды на 14 октября
Максим КАВАЛЕРОВ
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В Приморье в самом разгаре золотая осень.В Приморье в самом разгаре золотая осень.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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В воскресенье, 14 октября, - очередной праздник для любителей осеннего отдыха на природе. Как сообщили в Примгидромете, хоошую погоду сегодня диктует поле пониженного атмосферного давления. Хотя местами всё же пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха +12...+20°C. Температура воды в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +13°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке сегодня - переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь (его вероятность оценивается в 30 процентов). Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 50 %). Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, вечером также возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +15...+17°C.

В понедельник синоптики прогнозируют пасмурную погоду, а ко вторнику похолодает.

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