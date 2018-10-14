2018-10-14T03:35:53+03:00
Общество

Конец эры ГЛОНАСС? Кожемяко поддержал автомобилистов Приморья

Вопрос о целесообразности «тревожной кнопкой» он поднимет на федеральном уровне
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Фото: Primorsky.ruФото: Primorsky.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил накануне в Уссурийске, что поднимет на федеральный уровень вопрос целесообразности системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки из Японии.

- Система у нас по факту не работает, а установка её стоит от 30 тысяч рублей и выше. Считаем, что она жителям Приморья просто не нужна, - пожаловался житель Уссурийска Денис Трофимов.

Олег Кожемяко выразил солидарность автомобилистам:

- Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен ее ставить? На новых русских автомобилях кнопка есть, этого достаточно. Наше общее мнение озвучу на следующей неделе Юрию Трутневу. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях.

Как сообщалось ранее, техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» введён с 2017 года. На все вновь выпускаемые, а также ввозимые в РФ из-за рубежа машины должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

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