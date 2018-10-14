Форвард «Луча» забил победный гол в день своего 23-летия

СЕГОДНЯ 05:11 2018-10-14T05:12:07+03:00

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«Жёлто-синие» одержали важную победу на своём поле в 16-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Лучовцы обыграли курский «Авангард» - 1:0.

Курский коллектив очень долго добирался до Владивостока, но это не помешало соперникам показать высокий уровень игры. В то же время «Луч» заметно улучшил реализацию - команда в последних двух матчах забила 4 мяча.

«Авангард» мог отличиться первым – вратарь Александр Котляров в отчаянном прыжке вытащил мяч из «паутины» ворот. Затем он ещё несколько раз выручал команду. Чтобы спасать игру, тренер Рустем Хузин пошёл на ряд замен, и они сработали. «Жёлто-синие» завладели преимуществом и на 77-й минуте забили победный гол. Котляров вынес мяч от ворот, он миновал всех и оказался у одинокого Ивана Хлебородова. Форвард преподнес себе шикарный подарок на 23-й день рождения, хладнокровно и мастерски перебросив мяч через вратаря гостей Чагрова – 1:0.