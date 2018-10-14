Экс-мэр Владивостока проверяет в Японии ливнёвки и тротуары

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-14T08:35:10+03:00

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Теперь уже бывший мэр приморской столицы Виталий Веркеенко вместе с семьёй покинул Владивосток. Но ненадолго - в Японии он проводит свой отпуск, пишет «Вести: Приморье».

В своём аккаунте в Instagram бывший градоначальник публикует не только «путевые» фотографии, но и вспоминает свою работу на высокой должности.

- Дети пока ещё не понимают, почему папа фотографирует в отпуске не всегда семью и пейзажи, но всё чаще - дороги, ливнёвки, тротуары и скверы... Наступит время, когда стандартом это станет и в моём городе, - описал свои ощущения Виталий Веркеенко, которого за любовь к Стране восходящего солнца называют «Самураем».

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