2018-10-14T10:47:20+03:00
Общество

Олег Кожемяко поздравил от себя и президента 105-летнюю жительницу Приморья

Глава края пожелал женщине крепкого здоровья
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Глава Приморья поблагодарил Марию Закусилову и ёе семью за гостеприимство, поздравил женщину с юбилеем и вручил ей подарки. Фото: Primorsky.ruГлава Приморья поблагодарил Марию Закусилову и ёе семью за гостеприимство, поздравил женщину с юбилеем и вручил ей подарки. Фото: Primorsky.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья сегодня, 14 октября, поздравил со сто пятым днём рождения Марию Закусилову. Олег Кожемяко навестил долгожительницу.

Мария Моисеевна родилась сто пять лет назад, в 1913 году, на Украине. В годы Первой мировой войны, пришедшиеся на раннее детство, она едва не умерла от голода. В 19 лет девушка отправилась в дальнюю дорогу на поезде во Владивосток. В Приморье Мария трудилась в поликлинике, на производстве. В годы Великой Отечественной проявила себя как труженица тыла.

Глава Приморья поблагодарил Марию Закусилову и ёе семью за гостеприимство, поздравил женщину с юбилеем и вручил ей подарки, а также поздравительную открытку от президента России.

- Вы заряжаете своей энергией. Крепкого здоровья вам, - пожелал Олег Кожемяко Марии Моисеевне.

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