Олег Кожемяко поздравил от себя и президента 105-летнюю жительницу Приморья
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья сегодня, 14 октября, поздравил со сто пятым днём рождения Марию Закусилову. Олег Кожемяко навестил долгожительницу.
Мария Моисеевна родилась сто пять лет назад, в 1913 году, на Украине. В годы Первой мировой войны, пришедшиеся на раннее детство, она едва не умерла от голода. В 19 лет девушка отправилась в дальнюю дорогу на поезде во Владивосток. В Приморье Мария трудилась в поликлинике, на производстве. В годы Великой Отечественной проявила себя как труженица тыла.
Глава Приморья поблагодарил Марию Закусилову и ёе семью за гостеприимство, поздравил женщину с юбилеем и вручил ей подарки, а также поздравительную открытку от президента России.
- Вы заряжаете своей энергией. Крепкого здоровья вам, - пожелал Олег Кожемяко Марии Моисеевне.