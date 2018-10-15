Во Владивостоке свежо и солнечно: октябрь дошел до середины

СЕГОДНЯ 00:28 2018-10-15T00:28:55+03:00

Рабочая неделя в Приморье начнется без осадков, но уже скоро нас вновь ждет похолодание

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Сегодня, 15 октября, погоду Приморья определяют фронтальные разделы.

Переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+15°C. Вода в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +13°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +13...+15°C.

В Находке переменная облачность. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Воздух +12...+14°C.