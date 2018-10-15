Казаков Приморья материально поддержат новым законом

СЕГОДНЯ 00:39 2018-10-15T00:39:34+03:00

Речь шла о возможности привлечения на коммерческой основе казаков к защите границ Приморья, а также к охране рек от браконьеров

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В Приморье разработают закон, поддерживающий казачество. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании Большого круга Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества.

По словам Кожемяко, казаки всегда были опорой госполитики в защите приграничья. Вековые казачьи традиции нужны сегодня Дальнему Востоку, потому что он осваивался именно казаками: многие поселки до сих пор носят имена известных атаманов.

«Очень важно, чтобы преемственность, дух любви к родной земле, возможность отдать жизнь за эту землю тогда, когда потребуется, быть ее защитником передавались от наших дедов нам и нашим детям, внукам», — сказал он.

Казаки задали Кожемяко вопросы, связанные с их участием в жизни края. В частности, речь шла о возможности привлечения на коммерческой основе казаков к защите границ Приморья, а также к охране рек от браконьеров.

По мнению Кожемяко, краю следует принять закон в поддержку казачества. Такой документ будет разработан в ближайшее время с учетом предложений, выработанных казаками.

«Давайте его наполним тем, что на сегодняшний день нужно: и по охране леса, и по охране на период нереста наших речек, и по наведению порядка. Продумаем механизмы стимулирования тех, кто несет эту службу. Все это нам важно и нужно», — заявил он.