Приморцам разрешили жаловаться на холодные батареи
В госжилинспекции Приморья открыта горячая линия, куда можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах.
Напомним, во Владивостоке отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов, не позднее пяти дней после снижения температуры до этой отметки.
Как сообщили в ведомстве, специалисты принимают обращения граждан по телефону 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
«При обращении нужно сообщить адрес, Ф.И.О., кратко описать проблему, название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме», — уточнили в жилинспекции.
Специалисты ведомства обращают внимание приморцев на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов.
Напомним, сейчас детские сады, школы, библиотеки, объекты здравоохранения и учреждения культуры столицы Приморья готовы к холодам на 100 %, жилищный городской фонд — на 99 %, тепловые сети — на 98. Общий процент готовности Владивостока к предстоящему отопительному периоду составляет 99 %. Работы ведутся по графику.