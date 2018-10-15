Дрифтеров наказали в массовой драке в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 01:39 2018-10-15T01:39:47+03:00

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Массовую драку дрифтеров с возмущенными автомобилистами заметили в районе кольца на Фуникулере во Владивостоке.

Как сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Instagram-аккаунт @Экипажи ДПС, причиной потасовки стало то, что водитель Nissan дрифтил по кольцу и едва не столкнулся с Subaru Forester.

Возмущенный такой ездой «субарист» попытался доходчиво объяснить нарушителю, что это не трасса для дрифта, а дороги общего пользования.

По комментариям очевидцев, в драке участвовали не менее семи человек. Судя по кадрам, урок не прошел зря: «дрифтеров» буквально раздели. Стоит добавить, что многие комментаторы удивлялись равнодушию проезжающих мимо водителей, другие резонно отвечали. что если бы вмешиваться стали все, то на место пришлось бы вызывать уже ОМОН.