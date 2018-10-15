Военная полиция Приморья успешно отстрелялась на проверке

СЕГОДНЯ 01:57 2018-10-15T01:57:00+03:00

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В военной полиции ВВО заканчивается контрольная проверка за 2018 год. С 1 по 22 октября военнослужащие подразделений регионального управления военной полиции, военных комендатур гарнизонов и отдельного дисциплинарного батальона сдают контрольную проверку за 2018 год.

Комиссия Главного управления военной полиции МО РФ проверяют военные комендатуры Приморского и Амурского территориальных гарнизонов. В период сдачи военнослужащие военной полиции в первую очень сдают тактико-специальную, физическую и огневую подготовку.

По промежуточным результатам, проверенные подразделения военной полиции Восточного военного округа получили положительные оценки.