2018-10-15T01:57:00+03:00
Политика

Военная полиция Приморья успешно отстрелялась на проверке

Проверенные подразделения военной полиции Восточного военного округа получили положительные оценки
Игорь СОРОКИН
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В военной полиции ВВО заканчивается контрольная проверка за 2018 год. С 1 по 22 октября военнослужащие подразделений регионального управления военной полиции, военных комендатур гарнизонов и отдельного дисциплинарного батальона сдают контрольную проверку за 2018 год.

Комиссия Главного управления военной полиции МО РФ проверяют военные комендатуры Приморского и Амурского территориальных гарнизонов. В период сдачи военнослужащие военной полиции в первую очень сдают тактико-специальную, физическую и огневую подготовку.

По промежуточным результатам, проверенные подразделения военной полиции Восточного военного округа получили положительные оценки.

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