Военная полиция Приморья успешно отстрелялась на проверке
В военной полиции ВВО заканчивается контрольная проверка за 2018 год. С 1 по 22 октября военнослужащие подразделений регионального управления военной полиции, военных комендатур гарнизонов и отдельного дисциплинарного батальона сдают контрольную проверку за 2018 год.
Комиссия Главного управления военной полиции МО РФ проверяют военные комендатуры Приморского и Амурского территориальных гарнизонов. В период сдачи военнослужащие военной полиции в первую очень сдают тактико-специальную, физическую и огневую подготовку.
По промежуточным результатам, проверенные подразделения военной полиции Восточного военного округа получили положительные оценки.