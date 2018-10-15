Владимир Путин распорядился судьбой острова Русский

СЕГОДНЯ 02:11 2018-10-15T02:11:34+03:00

По поручению президента на острове Русский будут созданы инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок крупнейших компаний

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Президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам IV Восточного экономического форума.

Для создания на острове Русский научно-технологического центра глава государства поручил правительству проработать придание острову Русский специального правового статуса, который сформирует комфортную для инновационных проектов среду.

Также Путин поручил проработать вопрос о создании на острове Русский технопарка и центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших» данных, информационной безопасности.

Вместе с «Агентством стратегических инициатив» будет проработана реализация в ДВФУ образовательного проекта в сфере управления в цифровой экономике для сотрудников власти и предпринимательского сообщества и последующем тиражировании в других регионах.

Также правительство с президиумом Совета при президенте по науке и образованию разработает и утвердит меры по обеспечению создания и эксплуатации уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский для решения задач в области физики, фармацевтики, материаловедения, химии, биологии и других наук.

По поручению президента на острове Русский будут созданы инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок крупнейших компаний: госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», «Газпром», «НК «Роснефть», «Объединенной авиастроительной корпорации», «Вертолеты России».

Также правительство совместно с органами государственной власти, организациями, общественными и деловыми объединениями подготовит Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.