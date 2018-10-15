Погибших на службе полицейских помянут во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:36 2018-10-15T02:36:57+03:00

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Сегодня в День Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в УМВД по Приморью пройдет серия мероприятий.

Традиция чтить память таких бойцов сложилась в Приморье давно. Вот уже на протяжении 20 лет 15 октября проводятся мероприятия у Мемориала погибшим воинам правопорядка: митинг, литургия, торжественный марш сотрудников строевых подразделений полиции, Росгвардии и курсантов Юридического института МВД. Сегодня пройдет церемония приведения к Присяге молодых сотрудников органов внутренних дел.

Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев встретится с членами семей погибших сотрудников. На Мемориале памяти в торжественной обстановке пройдет ритуал возложения венков, лития, зажгут поминальные свечи. В мероприятии примут участие руководители УМВД по Приморскому краю, представители краевой и городской администраций, депутаты, ветераны органов внутренних дел, школьники и кадеты, представители Общественного совета приморской полиции, члены семей погибших сотрудников.

Церемония начнется в 12:00 по адресу: ул. Фонтанная, 12 (Мемориальный комплекс на территории Храма Святого Игоря Черниговского).