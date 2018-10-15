В Михайловском районе Приморья наконец появится приличная дорога

СЕГОДНЯ 02:55 2018-10-15T02:56:19+03:00

Проблем в муниципалитете много, но сама территория удачная, считает Олег Кожемяко

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Дорогу Михайловка—Дальнее в Михайловском районе отремонтируют за счет краевого бюджета. Работы завершат до конца года. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с жителями.

Бедственное состояние дорог — один из самых наболевших вопросов для района. По словам жителей, сегодня дорожное покрытие на многих участках разрушено. Так, на пути в село Васильевка три моста, два из которых в аварийном состоянии. Во время паводков объезды размывает, и село остается отрезанным от районного центра. Не легче ситуация в селе Первомайское. Сейчас здесь ремонтируют дорогу, но это тоже влечет неудобства.

«Все, что севернее этой дороги, — ни окна открыть нельзя, ни белье сушить, ничего нельзя делать», — пожаловался житель Первомайского.

Представитель Примавтодора пояснил, что ремонт на дороге в село Первомайское ведется в соответствии с контрактом, работы сопровождает обеспыливание. До конца года работы на всем участке дороги Михайловка—Дальнее протяженностью семь километров будут завершены.

Олег Кожемяко назвал ситуацию с дорогами в муниципалитете одной из самых проблемных. По его словам, отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры и сложности с проездом людей в районный центр, Уссурийск или Владивосток создают неудобства и, как следствие, вызывают недовольство жителей.

«Здесь нужно решать вопрос кардинально: наполнять тот филиал, который здесь есть, средствами и создавать, может быть, дополнительный участок, который будет обслуживать узел дорог в Михайловском районе», — сказал он, поручив дорожникам взять ситуацию на особый контроль.

Также на встрече поднят вопрос о строительстве очистных сооружений. Олег Кожемяко подчеркнул, что проблема уже решается. Сейчас проектно-сметная документация на создание объекта проходит экспертизу. Средства будут предоставлены муниципалитету на условиях льготного софинансирования.

По итогам встречи Кожемяко отметил, что проблем в муниципалитете много, но сама территория удачная, и «здесь совместными усилиями можно навести порядок».