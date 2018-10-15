Фермер из Приморья позабыл о своих оленях

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-15T03:57:22+03:00

Взятые в аренду под разведение маралов земельные участки пришли в запустение

Изменить размер текста: A A

В ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в июле, установлен факт нарушения главой крестьянско-фермерского хозяйства законодательства на участках земель сельхозназначения в Лазовском районе.

Два земельных участка площадью 302400 кв.м и 153000 кв.м были взяты в аренду индивидуальным предпринимателем в декабре 2016 года.

В ходе проверки установлено, что за прошедшее время глава крестьянского хозяйства не проводил работы по выкорчевыванию деревьев, расчистке от кустарников, агротехнические мероприятия по воспроизводству плодородия на арендованных участках. Следов выпаса скота на большей части земель не обнаружено.

70% площади одного участка и более 90% площади второго заняты сорными растениями, кустарниками и деревьями. Незначительная часть (15%) земельного участка площадью 302400 кв.м. огорожена забором-сеткой для содержания и выпаса маралов. Здесь также произрастают кустарники и деревья, высотой более трех метров.

Проверкой установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не приведены в пригодное состояние.

За административное правонарушение постановлением Управления Россельхознадзора землепользователю назначен штраф.