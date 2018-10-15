2018-10-15T04:06:52+03:00
Происшествия

Во Владивостоке уборщица-нелегалка очень дорого обошлась коммерсантам

По результатам проверки возбуждены два дела об административном правонарушении
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архивафото из архива
Изменить размер текста:

Директора клининговой компании подвергнули крупному штрафу за незаконное привлечение к иностранца к работе

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила факт осуществления иностранкой трудовой деятельности в гипермаркете в отсутствии разрешения на работу либо патента.

Установлено, что женщину трудоустроили в клининговую компанию, которая оказывает гипермаркету услуги по уборке помещений. При этом требуемые по закону документы у иностранной гражданки отсутствовали.

По результатам проверки возбуждены два дела об административном правонарушении. По итогам их рассмотрения должностное лицо компании и непосредственно юридическое лицо оштрафованы на общую сумму 275 тысяч рублей. Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения миграционного законодательства устранены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24