Во Владивостоке уборщица-нелегалка очень дорого обошлась коммерсантам

СЕГОДНЯ 04:06 2018-10-15T04:06:52+03:00

По результатам проверки возбуждены два дела об административном правонарушении

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Директора клининговой компании подвергнули крупному штрафу за незаконное привлечение к иностранца к работе

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока выявила факт осуществления иностранкой трудовой деятельности в гипермаркете в отсутствии разрешения на работу либо патента.

Установлено, что женщину трудоустроили в клининговую компанию, которая оказывает гипермаркету услуги по уборке помещений. При этом требуемые по закону документы у иностранной гражданки отсутствовали.

По результатам проверки возбуждены два дела об административном правонарушении. По итогам их рассмотрения должностное лицо компании и непосредственно юридическое лицо оштрафованы на общую сумму 275 тысяч рублей. Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения миграционного законодательства устранены.