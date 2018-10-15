Обитателей Приморского океанариума кормят витаминными жуками

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-15T04:24:03+03:00

В полдень живую еду запускают во все террариумы экспозиции, что даёт возможность последить за тем, как охотятся полосатые и гекконы, ящерицы, хамелеон или квакша

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В полдень в тропическом дождевом лесу Приморского океанариума «обеденный перерыв» — в 12 часов по будням здесь кормят рептилий и амфибий.

В это время посетители океанариума могут наблюдать, как лакомятся сверчками йеменский хамелеон и австралийские квакши — их кормят насекомыми с пинцета.

— Корм для животных мы выращиваем сами — основной рацион рептилий и амфибий составляют сверчки, — рассказал главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Приморского океанариума Артём Герасименко. — Чтобы животные получали достаточное количество витаминов, насекомых витаминизируют — мы их посыпаем специальным порошком, который содержит все необходимые элементы. Рептилий и амфибий мы кормим раз в сутки, часть корма они съедают сразу, на другую охотятся в течение дня. Чтобы у ящериц не было ожирения, по выходным мы устраиваем им разгрузочные дни.

В полдень живую еду запускают во все террариумы экспозиции, что даёт возможность последить за тем, как охотятся полосатые и лопастехвостые гекконы, пантеровый хамелеон, жемчужная ящерица, квакши и другие обитатели тропического леса.