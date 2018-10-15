АО «Восточный Порт» устанавливает дополнительные системы пылеудаления

СЕГОДНЯ 04:26 2018-10-15T04:26:49+03:00

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15 октября 2018 года, порт Восточный (Приморский край). Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», установит дополнительные стационарные вакуумные системы пылеудаления в закрытом комплексе вагоноопрокидывателей и на крытых пересыпных станциях высокотехнологичного угольного терминала. Новое оборудование будет действовать в комплексе с уже функционирующими системами аспирации и «сухого тумана».

Внедрение стационарной вакуумной системы пылеудаления позволит собирать пыль и просыпи угля на четырех этажах закрытого комплекса вагоноопрокидывателей, уходящего ниже уровня земли на глубину, равную высоте девятиэтажного дома. На первом верхнем уровне находится платформа с рельсами, которая наклоняется вместе с полувагоном угля на массивных кольцах на 160 градусов. Ссыпаемый уголь обрабатывается дробильно-фрезерной машиной, которая расположена на уровень ниже. Отсюда груз поступает на третий подземный этаж — в бункеры, из которых направляется на подземные конвейеры, находящиеся на четвертом уровне — на глубине 26 метров.

Новая система, состоящая из вакуумного агрегата, фильтра-сепаратора, пресепаратора и трубопроводов, проложенных на каждом уровне комплекса, будет действовать по принципу пылесоса. По всей системе трубопроводов будет установлено более 60 постов для подключения шлангов, благодаря чему для уборки будет доступен практически каждый сантиметр здания. Работу системы обеспечат операторы с помощью подключаемых к трубопроводам гибких шлангов и специализированных насадок, точечно очищая места просыпей и скопления пыли.

«Наиболее вероятными с точки зрения образования угольной пыли являются разгрузочно-погрузочные процессы. Поэтому все пересыпные станции, конвейерные линии и комплексы вагоноопрокидывателей на действующем высокотехнологичном угольном терминале и строящейся Третьей очереди являются закрытыми и оснащены современными системами пылеподавления. Внедряемые технологии являются обязательными для специализированных портов и позволяют достигнуть максимального эффекта блокировки пыли на каждом участке перевалки угля», — отмечает ди ректор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

Мероприятия по установке дополнительных систем пылеудаления осуществляются в рамках комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля.

Поставку и шефмонтаж оборудования выполнит компания «ЭРОСТ Груп» (г. Санкт-Петербург), монтаж — АО «Дальмормонтаж-Восточный» (г. Находка). Современное оборудование произведено шведской компанией DISAB Vacuum Technology AB — мировым лидером в области изготовления машин пылеуборки и пылеудаления. Инвестиции в приобретение оборудования для вакуумных систем пылеудаления составляют 45,7 млн рублей.

Комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки угля, реализуемая ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт», предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.