Молодым учителям во Владивостоке стало проще заработать

СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-15T04:40:27+03:00

Речь идет о ежемесячных доплатах в 18 тысяч рублей на протяжении трех лет

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Специалисты исключили несколько условий из владивостокской программы «Молодой педагог», чтобы как можно больше начинающих учителей могли получать доплаты.

Речь идет о 18 тысячах рублей ежемесячно первые три года работы.

Корректировка муниципальной программы поддержки молодых педагогов произошла в трех пунктах. Из условий программы была убрана формулировка «впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие во Владивосток и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать в программе. Раньше это было невозможно.

Также расширены возрастные рамки. Теперь молодым педагогом считается специалист в возрасте до 35 лет, а не 30, как было раньше.

Последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, то, даже пройдя курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если он пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также сможет быть молодым педагогом.

Изменения в программе произошли в июле. И уже принесли свои результаты. Для сравнения: в прошлом году благодаря программе в школы и детские сады Владивостока пришли работать 69 молодых педагогов. За три месяца этого года (с июля по октябрь) таких специалистов уже 74.

Напомним также, что, устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог», специалист получает около 40 тысяч подъемных.