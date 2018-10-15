Новое подразделение по тушению тайги создают в Приморье

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-15T04:56:27+03:00

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Пожарно-химическая станция третьего типа появится в Уссурийске. Сейчас департамент лесного хозяйства закупает технику и оборудование — часть уже поступила в Приморье.

Создание пожарно-химической станции — ответственность краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов». В 2018 году на это из краевого бюджета дополнительно направили 103 миллиона рублей.

«Запланировано приобретение тракторов бульдозерного типа разной модификации, внедорожных автомобилей, противопожарного оборудования, средств связи и навигации. Первые трактора-бульдозеры уже поставлены в Приморье. Также до конца года будут закуплены трактора, передвижная автомастерская, УАЗы, тягач КАМАЗ, автомобиль «Вепрь» и два автомобиля-фургона «Егерь», — сообщили специалисты Приморской авиабазы.

Специалисты подчеркивают, что создание нового подразделения позволит территориально разгрузить ближайшую пожарно-химическую станцию в Шкотовском районе и улучшить маневрирование противопожарных формирований. Это, прежде всего, Надеждинский, Хасанский и Черниговский районы.

Отметим, в этом году дополнительные 50 миллионов рублей из краевого бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров, тушение возгораний лесных участков.