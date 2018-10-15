Судебные приставы не дают властям Приморья забыть о жилье для сирот

СЕГОДНЯ 05:52 2018-10-15T05:53:21+03:00

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Одной из важных задач государства остается обеспечение детей-сирот жильем. Это также один из приоритетов Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Судебные приставы осуществляют весь комплекс мер по исполнению судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.

На сегодня на исполнении в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам находится 3165 исполнительных документов о предоставлении жилья детям-сиротам.

С начала года судебные приставы окончили 213 исполнительных производств, среди которых 15 — о выдаче жилищных сертификатов, 19 — о предоставлении жилья.

В 2018 году на полномочия по обеспечению жильем детей-сирот предусмотрены бюджетные 968 миллионов рублей, в том числе для Департамента градостроительства — 300,75 миллионов рублей, а для Департамента образования и науки — 667,25 миллионов рублей, среди которых из краевого бюджета — 382 миллионов рублей, остальное — из федерального бюджета.

УФССП Приморья применяет весь комплекс мер принудительного воздействия на должника — краевую администрацию, в том числе штрафные санкции и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В рамках исполнительных производств данной категории в текущем году в отношении должника составлено 5467 постановлений об административных правонарушениях на сумму более 225 миллионов рублей.