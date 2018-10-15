Крейсер "Варяг" покинул южнокорейскую военную базу

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-15T06:20:54+03:00

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в понедельник завершил деловой заход в Южную Корею.

В дни пребывания тихоокеанцы нанесли визиты вежливости командованию военно-морской базы Чеджу и властям провинции Чеджудо. Корабли ТОФ приняли участие в военно-морском параде, посвященном 70-летию со дня создания Военно-морских сил Республики Корея.

Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" 10 октября прибыли в Южную Корею и ошвартовались в военно-морской базе Чеджу на острове Чеджудо.