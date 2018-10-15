Власти Приморья оставят без земли чересчур хитрых фермеров

СЕГОДНЯ 06:36 2018-10-15T06:36:30+03:00

Те, кто берет землю в аренду, пускает туда китайцев, а после еще и надеется на субсидию, останется у разбитого корыта

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с представителями сельскохозяйственных предприятий — резидентами ТОР «Михайловский».

Одним из главных вопросов стали дополнительные меры поддержки фермерства.

Директор департамента сельского хозяйства Андрей Бронц отметил, что прежде из-за острой необходимости «поднять» землю в крае поддержка шла главным образом на растениеводство. Сегодня есть возможность предоставления субсидий животноводам. Однако надо выработать строгие критерии, которые отсекут недобросовестных фермеров.

«Есть много хитрых, которые сдают землю иностранцам, но фирму регистрируют. В итоге там работают китайцы, а фермер еще приходит, статистикой отчитывается, что это его площади, и пытается получить поддержку», — отметил глава ведомства.

Кожемяко подчеркнул, что такие фермеры не будут работать на приморской земле.

«Землю можно изъять. Направить на нее непосредственно Россельхознадзор, Роприроднадзор. Если там еще применяются запрещенные гербициды или какие-то другие запрещенные средства — взять анализ этой земли, расторгнуть договор и запретить ее использование. Поэтому если у кого-то есть желание работать по такой схеме, то однозначно она не пройдет», — подчеркнул Олег Кожемяко.

По его словам, перед краем стоит другая задача — задействовать в отрасли местное население.