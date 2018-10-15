Дом-музей Суханова вновь открыли во Владивостоке после переоснащения

СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-15T06:49:59+03:00

Техническая пауза продлилась две недели и была связана с работами по безопасности

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Дом чиновника Суханова открывается после обновления пожарной сигнализации.

Уже 15 октября Дом-музей семьи Сухановых принимает посетителей. Обновление системы безопасности и пожарной сигнализации завершено. Сейчас на площадке работает выставка японских картин прошлого века.

Напомним, на обновление пожарной сигнализации Дом чиновника Суханова закрылся 1 октября.

— Мы заботимся о безопасности наших посетителей и коллекций, — объяснил директор Приморского музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай. — Именно поэтому было принято решение закрыть Дом чиновника на две недели.

Все работы завершены в срок и уже 15 октября музей снова готов принять посетителей. Сейчас в Доме чиновника работает выставка уникальных вертикальных свитков из шелка и бумаги в традиционной монохромной живописи. Все какэмоно предоставлены Аленой Смышляевой.

Вид традиционной восточной живописи, зародившейся в Китае, откуда в XVI–VXII веках пришел в Японию. Картины, созданные в этом направлении, очень напоминают собой акварели, но на самом деле в их написании используют черную тушь

Все работы относятся ко времени эпохи Сёва — период в истории Японии с 1926 года по 1989 года, когда императором был Хирохито (1901-1989 гг.). Девизом своего правления он выбрал Сёва, что можно перевести как «Просвещённый мир».

— Япония с трепетом относится к своим традициям. На протяжении столетий изобразительное искусство, занимающее важное место в культуре страны, почти не менялось, — говорит Алена Смышляева.

Выставка продлится до 30 ноября.