Приморец на Toyota Vitz чудом не разбился насмерть в пьяном угаре
Пьяный житель Находки спровоцировал аварию, в которой только чудом не погиб сам.
Как стало известно корреспонденту Комсомольской правды — Владивосток, крепко выпивший мужчина не увидел причин, по которым ему стоило бы воздержаться от поездки на своей Toyota Vitz. Очень скоро автовладельцу пришлось пожалеть о своем решении. Врезавшись в «корму» кроссовера Kia, Toyota прекратила движение: от сильного удара любитель пьяной езды едва не скончался на месте. Kia же практически не пострадала.
Прибывшие на место аварии автоинспекторы запротоколировали нарушения пьяного ездока, есть все основания полагать, что в ближайшие годы он покинет число автолюбителей, поскольку лишится водительских прав.