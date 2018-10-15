Приморец на Toyota Vitz чудом не разбился насмерть в пьяном угаре

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-15T07:21:47+03:00

Крепко выпивший мужчина не увидел причин, по которым ему стоило бы воздержаться от поездки на своей Toyota Vitz

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Пьяный житель Находки спровоцировал аварию, в которой только чудом не погиб сам.

Как стало известно корреспонденту Комсомольской правды — Владивосток, крепко выпивший мужчина не увидел причин, по которым ему стоило бы воздержаться от поездки на своей Toyota Vitz. Очень скоро автовладельцу пришлось пожалеть о своем решении. Врезавшись в «корму» кроссовера Kia, Toyota прекратила движение: от сильного удара любитель пьяной езды едва не скончался на месте. Kia же практически не пострадала.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы запротоколировали нарушения пьяного ездока, есть все основания полагать, что в ближайшие годы он покинет число автолюбителей, поскольку лишится водительских прав.