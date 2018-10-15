Для беспроблемной зимы Владивостоку не хватает 66 спецмашин

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-15T08:41:38+03:00

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Владивостоке полным ходом готовят к непростым ситуациям, неизбежным на зимних дорогах.

Зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 километров дорог (это порядка 1000 улиц). МУП «Содержание городских территорий» занялось переоборудованием, обслуживанием и диагностикой спецмашин, а также подготовкой завода по производству жидкого реагента, сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

«В цикл зимней уборки входит сгребание и подметание снега, обработка улиц твёрдыми противогололёдными материалами и жидкими реагентами, погрузка и вывоз снега, ручная уборка лестниц, остановок и пешеходных зон, а также вывоз мусора, — рассказали в управлении дорог и благоустройства. — Для этого создан оперштаб по ликвидации последствий снегопада и гололёда, на городском дорожном предприятии ведётся подготовка спецтехники и водительского состава, а также приготовление противогололёдных материалов. Так, на ноябрь — декабрь предусмотрено 1 500 кубометров жидкого реагента и 7 500 тон пескосолевой смеси. Ведется закупка реагентов на следующий год».

Предстоящей зимой в уборке города от снега планируется задействовать 130 единиц техники — 112 единиц основной и 18 вспомогательной. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы-щётки, машины для нанесения жидких противогололёдных материалов, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, роторный снегоочиститель и самосвалы для вывоза снега, подчеркнули в городском предприятии.

Однако потребность в специализированной технике для содержания городских территорий остаётся: имеющегося количества спецмашин не достаточно. По оценке специалистов минимальная потребность в дополнительных единицах составляет 66 спецмашин.

Отметим, что в 2017 году администрация Владивостока закупила пять единиц спецтехники — три комбинированных дорожных машины и два малогабаритных погрузчика. В 2018 году приобретено восемь специализированных машин, пять из которых — универсальные пылесосы, используемые для уборки города круглый год.