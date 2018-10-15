Приморский мёд станет вкуснее благодаря новому запрету

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-15T08:58:58+03:00

По мнению экспертов, полная остановка вырубки липы уже в обозримом будущем сделает наш мёд качественнее

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Врио губернатора Приморья поручил как можно скорее разработать законопроект о полном запрете вырубки липы. Эта норма послужит развитию приморского пчеловодства и улучшению качества приморского мёда.

По словам Олега Кожемяко, жители многих районов Приморья живут за счет пасек и медосбора. В интересах приморцев вырубка липы по всему Приморью должна быть под запретом, убежден он.

По словам главы департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, в Приморье ежегодно вырубается около 170 тысяч кубометров липы. Этот вид древесины, идет, в основном, на экспорт. Всего же в крае объем лесозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы — не выше 5%.

Кожемяко подчеркнул, что запрет на рубку липы не ударит по лесозаготовке.

«Подготовьте документ о полном запрете вырубки липы. Если оставим для вырубки хоть какой-то район, значит дадим возможность незаконных рубок. Все это ударит по Приморью и будущим поколениям», — заявил Кожемяко.

По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, полный запрет вырубки липы — правильная мера.

«Мы не раз обращались в Минэкономики и Минприроды за согласованием такого запрета для Приморья, и нам отказывали. Липа — не та порода, на которой нужно строить экономику. Нужно думать о людях, которые живут в селах», — отметил он.

Кожемяко поручил разработать проект закона о запрете вырубки липы в кратчайший срок, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании Правительственной комиссии, которое пройдет в Приморье уже на этой неделе.

«Липа может кормить семью на протяжении всей жизни. Нельзя вырубать ее в угоду интересам двух-трех компаний-лесозаготовителей», — считает Олег Кожемяко.

Ранее Комсомольская правда — Владивосток писала, что глава Приморья встретился с пасечниками и выслушал их предложения по отрасли. Сегодня качество приморского мёда далеко не всегда оказывается на высоте. Такие меры. как запрет рубки липы, помогут стабилизировать отрасль.