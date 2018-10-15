Суд над подростком, заколовшим бомжа ножницами, начался во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-15T09:56:43+03:00

Несчастный, забравшись в подъезд, надеялся проспать там несколько часов, чтобы не мерзнуть на улице

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Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела против молодого человека, обвиненного в убийстве.

Приморские следователи российского Следственного комитета завершили работу над уголовным делом против 17-летнего жителя Владивостока. По версии следствия, в марте на лестничной площадке в подъезде дома на улице Луговая пьяный обвиняемый заметил бродягу. Несчастный, забравшись в подъезд, надеялся проспать там несколько часов, чтобы не мерзнуть на улице.

Однако юноша сперва беспощадно избил свою жертву, а после несколько раз ударил ножницами (по неподтвержденной информации, у пострадавшего были выколоты глаза).

Следствием собраны все доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.