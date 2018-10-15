Суд над подростком, заколовшим бомжа ножницами, начался во Владивостоке
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела против молодого человека, обвиненного в убийстве.
Приморские следователи российского Следственного комитета завершили работу над уголовным делом против 17-летнего жителя Владивостока. По версии следствия, в марте на лестничной площадке в подъезде дома на улице Луговая пьяный обвиняемый заметил бродягу. Несчастный, забравшись в подъезд, надеялся проспать там несколько часов, чтобы не мерзнуть на улице.
Однако юноша сперва беспощадно избил свою жертву, а после несколько раз ударил ножницами (по неподтвержденной информации, у пострадавшего были выколоты глаза).
Следствием собраны все доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.