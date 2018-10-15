Прокурор Приморья закрыл три "однодневки" по суду

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-15T10:33:16+03:00

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По инициативе Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал недействительной госрегистрацию «фирм-однодневок».

Проверка соблюдения законодательства о валютном регулировании и контроле выявила в Приморье «фирмы-однодневки», созданные для незаконного вывода денег за рубеж.

Транспортный прокурор обратился в суд, чтобы созданные на подставных лиц ООО «Регион Трэйдинг», ООО «Литер ДВ», ООО «Рикас» были лишены регистрации, а записи об этом добавились в Единый госреестр регистрации юрлиц.

Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил требования прокурора. В реестр внесены соответствующие сведения, ведется разбирательство — кто и сколько денег успел вывести благодаря этим «однодневкам».