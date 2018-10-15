Батареи радуют приморцев теплом уже в 13 муниципалитетах

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-15T10:57:39+03:00

К Владивостоку это пока не относится: нам отопительный сезон обещают начать во второй половине октября

Изменить размер текста: A A

Как идет запуск отопления и когда батареи в домах приморцев станут горячими, рассказали директор приморского департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко и руководитель краевой жилищной инспекции Алена Жигирь.

На сегодня к теплу подключаются жилфонд и объекты соцкульбыта в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Анучинском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах.

Кроме этого, запущена одна котельная во Владивостоке в районе Садгорода.

«Всего начали работу 129 котельных, которые подают отопление на 322 социальных объекта и в 220 домов. Больше всего запитано в Пожарском районе — 128 домов», — уточнила Пархоменко.

По ее словам, подключение приморцев к теплу завершат до конца октября.

Директор департамента отметила, что особое внимание уделялось тем населенным пунктам, где возникали сложности в прежние зимы. Один из них — поселок Сибирцево, теплоснабжением которого займется Примтеплоэнерго.

«Зачастую бывает так, что тепло в дом поступает, но по одному стояку тепло, а в другой части дома холодно. Причина заключается в неотрегулированных внутридомовых системах, за исправность которых отвечают управляющие компании и ТСЖ», — пояснила начальник жилинспеции региона Алена Жигирь.

Для устранения подобных проблем в жилищной инспекции открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.

Руководитель жилинспекции обратила внимание на то, что звонить на «горячую линию» нужно только после того, как со стороны управляющей компании нет реакции на обращения граждан.

Также Жигирь пояснила, что обслуживающие организации должны следить не только за состоянием инженерных систем дома, но и за наличием отопления в подъездах, входными дверями, окнами — всем тем, что влияет на сбережения тепла.