Переменную облачность и снег в горных районах принесёт 16 октября

СЕГОДНЯ 00:37 2018-10-16T00:37:30+03:00

Во Владивостоке осадков не предвидится

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Сегодня, 16 октября, погоду Приморского края определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, в горных районах со снегом) с вероятностью 60%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха +5...+11°C. Температура воды в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер севро-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12°C.