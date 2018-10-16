2018-10-16T02:17:45+03:00
Общество

Морские деликатесы со "Спортивного рынка" готовятся к утилизации

Один из продавцов продавал икру с кишечной палочкой
Софья КУЧИНА
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Фото: PressfotoФото: Pressfoto
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Во Владивостоке в одном из павильонов продуктового рынка на «Спортивной» полиция и Россельхознадзор остановили реализацию морепродуктов, опасных для здоровья.

Индивидуальный предприниматель, продукцию которого решили проверить контролирующие инстанции, торговал крабами, лососевой икрой, гребешком и трепангом на меду. Как выяснилось, его продукция хранится с нарушением ветеринарно-санитарных норм. У его товара не было ни маркировки с наименованием и сроком годности, ни товаросопроводительных документов.

Когда специалисты взяли пробы от 10 кило икры, то очень скоро обнаружили в ней бактерию кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности. Теперь продавцу грозит штраф за нарушение правил перевозки и хранения продуктов животноводства, а морские деликатесы ждёт уничтожение.

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